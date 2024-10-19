Baza: БПЛА ВСУ поразил завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске

Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали в Брянске завод по производству микроэлектроники. Как передает Baza со ссылкой на местных жителей, после того как один из вражеских дронов угодил в здание завода, там вспыхнул пожар.

Отмечается, что это уже третий случай атаки на здание брянского завода. Информации о пострадавших в ходе атаки ВСУ не приводится.

«БПЛА атаковал завод микроэлектроники „Кремний Эл“ в Брянске, в связи с работами по ликвидации огня Красноармейская улица была перекрыта на несколько часов», — приводится в публикации.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что снайпер ВСУ заснул в засаде на территории Курской области и попал в плен. Боевик отдыхал в лежанке, отправив товарища за провизией. В этот самый момент его и подкараулили российские военные.