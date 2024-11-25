Baza: самолет SSJ-100 компании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске

Суперджет авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Красноярске. Хотя инцидент обошелся без возгорания, была обнаружена проблема с гидравлической системой, сообщила Baza.

По информации, 24 ноября утром самолет RA 89080, выполнявший маршрут из Минеральных Вод в Уфу и Красноярск, подал сигнал о необходимости аварийной посадки из-за проблемы с передней стойкой шасси. Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, к счастью, ни один из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

В тот же вечер в аэропорту Антальи разгорелся пожар на другом Суперджете компании «Азимут». Пассажирам пришлось срочно эвакуироваться с использованием надувного трапа.

Этот же самолет месяц назад получил повреждения шасси при вынужденной посадке в Внуково из-за отказа гидросистемы.

Ранее сообщалось, что пассажиры летевшего из Сочи в Анталью российского борта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся во время жесткой посадки в аэропорту, пишут коллективный иск на указанного авиаперевозчика.