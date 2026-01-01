В Херсонской области продолжаются атаки со стороны ВСУ, жертвами которых становятся мирные жители, в том числе дети.

По информации главы региона Владимира Сальдо, в селе Тарасовка беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего погиб пятилетний ребенок.

Трое взрослых, находившихся в машине, получили ранения и были в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу города Скадовск.

В новогоднюю ночь украинские вооруженные формирования также атаковали населенный пункт Хорлы, а именно — гостиницу с мирными гражданами. По предварительным данным, в результате обстрела заживо сгорел один ребенок.

По информации Сальдо, из-за высокой температуры и силы взрыва тела других погибших мирных жителей практически полностью уничтожены огнем. Всего количество погибших превышает 20 человек. Различные ранения и травмы получили 50 человек.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выдвинул версию о возможном иностранном следе в организации новогодней атаки ВСУ на мирных жителей.