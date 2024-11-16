BFMTV: четверых заложников высвободили из ресторана в пригороде Парижа

Сотрудников ресторана, которых взял в заложники сын владельца ресторана l’Olivier в парижском Исси-ле-Мулино, освободили. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По информации источника, место чрезвычайного происшествия (ЧП) оцепили сотрудники полиции. Также с мужчиной работал переговорщик. На данный момент, сообщил BFMTV, молодой человек задержан. С людьми, находившимися в заложниках, все хорошо.

По информации газеты Le Figaro, мужчина ранее грозился покончить с собой. Он был вооружен ножом и удерживал в помещении четверых сотрудников заведения.

Что стало причиной такого поступка источники не сообщили. Органы правопорядка и специалисты расследуют дело и выясняют все обстоятельства поведения молодого человека. Уточняется, что во время инцидента в ресторане не было посетителей.

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