Взявший в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа грозится покончить с собой

Мужчина, удерживающий в заложников сотрудников ресторана l’Olivier в парижском Исси-ле-Мулино, является сыном владельца заведения, сообщила газета Le Figaro.

По информации источника, молодой человек захватил в заложники четырех сотрудников ресторана. Он вооружен ножом и грозится совершить суицид.

Отмечается, что на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работает переговорщик. Мужчина забаррикадировался в помещении около 13:00 по местному времени и удерживает людей уже более двух часов.

Как ранее сообщил телеканал BFMTV, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Ресторан снаружи оцеплен. Также к заведению прибыли спасательные экипажи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что за рулем дрифтующей БМВ, сбившей людей в Одинцово, мог находиться известный автоблогер Гаджи Гаджиев.