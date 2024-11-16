BFMTV: владелец ресторана в пригороде Парижа захватил сотрудников в заложники

В парижском пригороде Исси-ле-Мулино неизвестный захватил заложников в местном ресторане, сообщил телеканал BFMTV.

По информации источника, на данный момент место чрезвычайного происшествия (ЧП) оцеплено полицией. Также возле заведения находятся экипажи спасателей.

По предварительным данным, заложниками являются сотрудники ресторана. Отмечается, что в помещении вместе с ними забаррикадировался владелец заведения. По каким причинам он решил совершить преступление, неизвестно.

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