Более 400 человек тушат пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

К ликвидации пожара на нефтебазе в Краснодарском крае привлекли 406 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщает оперативный штаб региона.

Также отмечается, что на борьбу с огнем направили 157 единиц спецтехники.

Огонь охватил площадь 4250 кв. м. Пожарные тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Напомним, ВСУ с помощью дронов атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. Обломки БПЛА упали на территории предприятия вблизи города Кропоткин, в результате чего вспыхнул пожар. Работников НПЗ эвакуировали.

В ночь на 10 марта ВСУ атаковали Новокуйбышевский НПЗ под Самарой. Свидетели происшествия сообщили, что примерно в три часа ночи в небе над городом был слышен шум, который обычно издают беспилотные летательные аппараты. Затем со стороны местного нефтеперерабатывающего предприятия произошел мощный взрыв.

Ранее сообщалось о том, что ПВО Минобороны отработала налет беспилотников над Рязанью.