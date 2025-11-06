Более ста укусов: двух американцев до смерти закусали гигантские шершни в Лаосе

Двух американцев — отца и сына — до смерти закусали гигантские азиатские шершни во время прогулки на зиплайне в Лаосе. Об этом сообщает The Times.

Трагедия произошла в джунглях недалеко от лаосского города Луангпхабанг. 47-летний Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер катались на зиплайне, когда на них набросился рой самых крупных шершней в мире — Vespa mandarinia. Насекомые ужалили туристов более ста раз.

Пострадавших оперативно доставили в местную больницу, но спасти их не удалось. Лечащий врач с двадцатилетним стажем отметил, что это первый смертельный случай от укусов шершней в его практике. Тела погибших были полностью покрыты многочисленными красными следами от укусов.

Гигантские азиатские шершни, достигающие пяти сантиметров в длину, известны агрессивным нравом и крайне токсичным ядом. В отличие от пчел, их жало не имеет зазубрин, поэтому одно насекомое может нанести несколько укусов подряд. Их яд содержит нейротоксин, способный вызвать анафилактический шок и остановку сердца, особенно при множественных атаках.

