Британский посол в США призвал Киев объявить о прекращении огня

Британский посол в США Питер Мандельсон призвал Украину в одностороннем порядке объявить о прекращении огня. Об этом пишет «Военное обозрение».

По данным издания, ранее дипломат Мандельсон уже говорил о том, что Владимир Зеленский должен безоговорочно поддержать план Дональда Трампа по прекращению огня и установлению мира, а США и Украина восстановить согласованность в своих действиях.

При этом, по словам Мандельсона, страны Европы должны присоединиться к призывам о прекращении огня, а Украина начать первой исполнять этот план, который, фактически, «бросит вызов русским». В официальном Лондоне, тем временем, поспешили «откреститься» от слов своего посла в США.

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