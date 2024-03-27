Популярное западное издание Telegraph опубликовало заявление, согласно которому Великобритания, по мнению бывших и действующих британских военных чиновников, столкнется с серьезными трудностями в случае возникновения конфликта с Россией и не сможет противостоять дольше пары месяцев в полномасштабных боевых действиях.

Эти выводы основаны на заявлениях заместителя начальника штаба обороны Соединенного королевства Роберта Макгоуэна, который подтвердил эту информацию в ответ на вопрос экс-замминистра обороны Марка Франсуа.

Основным фактором, приведшим к такому выводу, является недостаток боеприпасов, снарядов и патронов в британской армии. Согласно мнению заместителя начальника штаба обороны Роберту Макгоуэну, эта проблема имеет серьезные последствия для британских военных и необходимо принять срочные меры для ее решения.

Несмотря на то что представители британской армии признали существующие проблемы, они также выразили уверенность в способности страны адекватно реагировать на потенциальные угрозы и предотвращать конфликты. Тем не менее, открытое признание таких трудностей вызывает обеспокоенность и требует немедленных действий со стороны властей Великобритании, говорится в публикации..

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила свою позицию относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных сил на Украину в связи с усиливающимися напряженностями на востоке страны. По ее словам, в НАТО пока не готовы к отправке военных на Украину.