В Латвии рассказали о том, что в НАТО не готовы к отправке войск на Украину
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила свою позицию относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных сил на Украину в связи с усиливающимися напряженностями на востоке страны. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр отметила, что инициатива Макрона не была должным образом подготовлена и вызвала определенные недоумения и опасения с подобной риторикой в странах-членах НАТО.
По словам Эвики, такие радикальные предложения требуют тщательной подготовки и широких консультаций с союзниками. Вмешательство в конфликт на Украине требует серьезных военных усилий и рисков, на которые готовы пойти не все союзники на военно-политическому альянсу.
Напомним, что последние недели в западной прессе все чаще звучать разговоры о необходимости ввода иностранного контингента на территорию Украины, а президент Франции Макрон заявлял, что его страна сделает все, чтобы не допустить победы России в конфликте на Украине.
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