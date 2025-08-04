Брянское направление под ударом: ВСУ наращивают силы после отступления из Курской области

Украинские войска сосредоточили до 50 тысяч военных в Черниговской области, в нескольких километрах от границы с Брянской областью. Половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии. Цель — очередная попытка прорыва российской границы. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным источников, группировка ВСУ начала формироваться еще в мае, после отступления украинских сил с территории Курской области. Основные полевые штабы расположены в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском.

Только за последнюю неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 атак малыми группами и ликвидировали 3–4 диверсионно-разведывательные группы в Климовском районе Брянской области. Украинская армия также активизировала использование дронов — один из них подорвал мост на дороге Новые Юрковичи — Климово.

Российская армия усилила группировку на границе, увеличив количество авиации в радиусе 150 км. ДРГ оперативно выявляются и уничтожаются, однако угроза новых провокаций сохраняется.

Ранее сообщалось о том, что родные солдат ВСУ обвинили командование в использовании военных в качестве «живого щита»