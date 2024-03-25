Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сделал резкое заявление относительно возрастающего напряжения между Западом и Россией, предупредив о его достижении опасной точки.

В своем заявлении Джонсон призвал западных политиков прекратить подливать «масло в огонь», поскольку это может привести к «взрыву». Об этом пишет портал EU Today.

Согласно мнению Джонсона, активное подогревание конфликта со стороны Соединенных Штатов Америки не только усугубляет ситуацию, но и в конечном итоге наносит ущерб Европе, а не России. Он отмечает, что вмешательство и поддержка со стороны Запада лишь усиливают антагонизм и усугубляют взаимное недоверие между странами, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Джонсон призывает к более сбалансированному подходу к решению конфликта, основанному на диалоге, дипломатии и поиске компромиссов. Он подчеркивает важность учитывать интересы всех сторон и избегать действий, которые могут только усугубить ситуацию.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе гремят взрывы от детонирующих боеприпасов после удара российских ракет.