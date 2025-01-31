Бывший инспектор Минтранса США озвучила новую версию авиакатастрофы в Вашингтоне

Экс-генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво считает, что пилот военного вертолета Sikorsky VH-60M мог перепутать источник света с самолетом Bombardier CL-600-2C10, в результате чего произошло столкновение. Таким мнением она поделилась в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Трагедия произошла в четверг, 30 января. В небе над Потомаком недалеко от аэропорта им. Р. Рейгана столкнулись два воздушных судна. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, на борту вертолета — как минимум трое военных.

«Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — сказала Скьяво.

Ранее стало известно, что вертолетом управляла женщина-пилот, имевшая 500 часов налета, оставшийся экипаж имел более значительный опыт, насчитывающий тысячи часов. Вертолет выполнял учебный ночной полет над рекой Потомак.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военный вертолет летел выше допустимого предела, в результате чего столкнулся с самолетом.