Бывший вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» погиб на фронте

Илья Кожевников, воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи», погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 28 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Кожевников играл на позиции вратаря и всю карьеру провел в российских лигах, выступая за дубль команды, а затем за клубы Первой и Высшей лиги.

По информации клуба, Кожевников заключил контракт незадолго до отправки на фронт. На связь он перестал выходить 21 декабря, и, по предварительным данным, погиб в результате артиллерийского обстрела. С момента его ухода на службу прошло чуть более месяца. Об этом пишет ТАСС.

Прощание с Ильей Кожевниковым состоялось 24 января. В клубе его вспоминают как доброго, трудолюбивого и светлого человека, который был частью «медвежьей семьи» с детства.

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