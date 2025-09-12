Чемпион Москвы по карате был ранен при попытке помочь
Чемпион Москвы по карате Роман Маркин стал жертвой разбойного нападения, когда решил помочь незнакомцам на трассе. Злоумышленники ранили спортсмена в живот, но он смог самостоятельно добраться до дома. Об этом сообщает Lenta.ru.
Чемпион Москвы по карате Роман Маркин стал жертвой жестокого нападения, решив проявить отзывчивость. Возвращаясь вечером из спортивной школы в Видном, 33-летний спортсмен заметил на обочине Каширского шоссе у МКАД двух мужчин, которые сигнализировали о помощи у автомобиля с открытым капотом.
Маркин остановился, чтобы предложить помощь. Пока он осматривал моторный отсек с одним из злоумышленников, второй в это время проник в салон его собственной машины. Заметив это, каратист бросился к автомобилю, где грабитель, испугавшись, нанес ему проникающее колющее ранение в живот.
Истекая кровью, Маркин проявил невероятную силу духа: он оттолкнул нападавшего, сел за руль и сумел самостоятельно доехать до своего дома на Каширском шоссе, где уже вызвал скорую помощь. В настоящее время пострадавший спортсмен находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.
