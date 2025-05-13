Четверо погибли после удара ЦАХАЛ по Европейской больнице в Газе

Как заявляет телеканал Al Jazeera, армия Израиля нанесла воздушные удары по зданию Европейской больницы в секторе Газа, расположенной в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Стало известно, что в результате этой атаки во вторник погибли минимум четыре человека, ранения также получили еще несколько человек, их точное число пока не сообщается.

Эта государственная палестинская больница был основана Ближневосточным агенством ООН для помощи беженцам. Напомним, что ранее ЦАХАЛ атаковала международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции в столице Йемена, в результате атак погибли и пострадали люди.