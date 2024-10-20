Четверо сотрудников пожарной части пострадали при атаке БПЛА на промзону в Дзержинске

Четыре сотрудника МЧС пострадали при отражении атаки БПЛА на промышленную зону в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 110 вражеских БПЛА. Объекты уничтожены над Курской, Липецкой, Орловской и Нижегородской областях.

По словам Никитина, сотрудники МЧС, получившие ранения, на данный момент отпущены домой. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Как отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, обломки дрона приземлились на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Специалисты занимаются их обезвреживанием.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России, используя беспилотники. Минобороны РФ практически ежедневно сообщает о попытках врага нанести разрушения. Власти российских регионов также информируют граждан о последствиях атак и оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Санкт-Петербург боевым беспилотником.