Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси в подмосковных Люберцах
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и такси в Люберцах. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
ДТП случилось сегодня в восемь часов утра на Вертолетной улице. Среди пострадавших — водители обоих транспортных средств и пассажиры.
Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель такси выехал на встречную полосу. В надзорном ведомстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске пьяный полицейский переехал на личном автомобиле лежащего на дороге мужчину.