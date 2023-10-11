Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и такси в подмосковных Люберцах

Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и такси в Люберцах. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС .

ДТП случилось сегодня в восемь часов утра на Вертолетной улице. Среди пострадавших — водители обоих транспортных средств и пассажиры.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель такси выехал на встречную полосу. В надзорном ведомстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Установление всех обстоятельств ДТП взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске пьяный полицейский переехал на личном автомобиле лежащего на дороге мужчину.