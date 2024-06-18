В Ростовской области продолжают тушение пожара на резервуаре с нефтепродуктами

Пожарные продолжают тушить возникший на резервуаре с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области огонь, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что объем пожара составил пять тысяч кубометров.

Как ранее сообщил губернатор Ростовской области в мессенджере, пожар на объекте возник в результате атаки украинского беспилотниками. По предварительной информации, жертв нет.

В сообщении МЧС РФ подчеркивается, что к месту происшествия направлен пожарный поезд. К месту возгорания также направляются специалисты Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

Это уже не первый случай атаки или попытки атаковать беспилотниками на территории Ростовской области.

15 июня глава региона сообщал, что в регионе отработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, сбили беспилотник в районе Каменск-Шахтинска.

Система ПВО также работала в ночь на 14 июня в Ростовской области. Тогда Голубев рассказал, что в регионе отразили массовую атаку БПЛА.