Четыре знаковых музея Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж и Музей Фаберже, экстренно эвакуировали посетителей и персонал после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщило РИА Новости.

Санкт-Петербург столкнулся с серией ложных сообщений о минировании. Целью анонимных злоумышленников на этот раз стали ключевые культурные объекты города. Под угрозой оказались Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А. С. Пушкина и мемориальный музей-лицей.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к обеспечению безопасности на всех объектах. Была организована оперативная эвакуация, чтобы исключить любой возможный риск для людей.

Подобные инциденты преследуют Россию с конца 2019 года. За это время фиктивные угрозы парализовали работу сотен учреждений по всей стране — от вокзалов и аэропортов до школ и больниц. Несмотря на то, что ни одно из сообщений никогда не подтверждалось, правоохранительные органы обязаны проверять каждый такой сигнал, что приводит к колоссальным затратам времени и ресурсов.

