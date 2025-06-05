Четыре вражеских БПЛА уничтожили над Брянской областью

Вечером в четверг в небе над Брянской областью уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Как уточнили в пресс-службе военного ведомства, средствами ПВО около 19:10 мск в четверг было уничтожено четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью.

На данный момент информации о том, пострадал ли кто-то в результате инцидента, а также имеются ли разрушения, нет. Другие подробности уточняются.

Ранее стало известно, что Британия хочет помочь Украине наращиванием поставок беспилотных аппаратов для нужд украинской армии. Власти Британии планируют увеличить объемы поставок БПЛА в 10 раз в период до апреля 2026 года.