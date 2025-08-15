Число погибших при обрушении завода «Эластик» в Рязанской области выросло до пяти

На пороховом заводе «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошло чрезвычайное событие (ЧП) — в результате взрыва был полностью уничтожен цех. Об инциденте пишет Mash.

Отмечается, что взрыв произошел около 10:00 мск. Под завалами, по последним данным, остаются не менее 20 человек. Минимум пять человек погибли, 20 — получили травмы и ранения различной степени тяжести.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при работе с взрывчатыми веществами. Однако точные обстоятельства еще устанавливаются. На месте работают оперативные службы и МЧС.

