Число погибших при пожаре в Ростовской области увеличилось до шести

Пожар в хуторе Страхов в Ростовской области унес жизни шести человек, сообщило МЧС России. Отмечается, что трагедия произошла в частном доме, когда местные рабочие отмечали день рождения одного из коллег.

По информации спасательных служб, пострадали два человека. Четверым удалось вырваться из огненного пламени, а шесть человек обнаружили в ходе тушения пожара.

Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожарных к месту чрезвычайного происшествия (ЧП) вызвали прохожие.

Работа по выяснению всех обстоятельств и деталей трагедии выясняются. Проводится проверка.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Подмосковье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Инцидент произошел в селе Ям городского округа Домодедово.