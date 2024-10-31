Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до двух
В Черкесске при взрыве газа погибли два человека
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В результате взрыва газа в Черкесске погибли два человека, говорится в сообщении МЧС Карачаево-Черкессии, опубликованном в Telegram.
Трагедия произошла утром 31 октября в жилом доме на улице Лободина. В результате инцидента также пострадали 11 человек, трех из которых удалось извлечь из-под завалов.
Взрыв произошел около 7:00 утра. Ударная волна разрушила квартиры на четвертом и пятом этажах. Команда спасателей провела эвакуацию 52 жителей дома.
Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Спасательные работы продолжаются. Власти призывают граждан соблюдать осторожность при использовании газа в быту.
Следственный комитет России по Карачаево-Черкесской Республике возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Председатель СКР Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе расследования данного дела.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые приступили к сбору доказательств и установлению обстоятельств трагедии. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
Ранее Mash сообщил, что взрыв газа в Черкесске могла устроить пенсионерка, которая накануне обещала всех взорвать.