Число жертв мощного землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек

По последним данным Центрального телевидения Китая, чисто жертв мощного землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 145. Также стали известны другие данные о пострадавших и пропавших без вести.

По данным китайского ресурса, ссылающегося на СМИ Мьянмы, в ходе природного бедствия пострадали 4 589 человек, получив ранения и травмы разной степени тяжести. При этом 221 числятся пропавшим без вести.

Тем временем число погибших в ходе землетрясения растет. На 3 апреля стало известно о 3 145 жертвах.

Напомним, что 28 марта в страны в Юго-Восточной Азии сотрясло землетрясение магнитудой 7,7. Сильнее всего ударило по Мьянме и Таиланду — одним из популярных направлений у россиян. Недавно установили личность одного из погибших туристов из РФ.

Ранее сообщалось, что страшные катаклизмы на 2025 год, произошедшие в азиатских странах, предсказывала Ванга.