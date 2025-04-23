Число пострадавших из-за землетрясения в Стамбуле возросло до 236 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 236 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Кемаля Мемишоглу.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 23 апреля. Эпицентр находился на глубине 10 км. В республике было зафиксировано 127 афтершоков.

Отмечалось, что из-за мощных подземных толчков обрушилось одно из заброшенных зданий. 12 жителей другого здания эвакуировали.

По словам Мемишоглу, люди получили травмы в основном из-за падения с высоты и паники. Он подчеркнул, что состояние пострадавших находится в норме.

Генеральное консульство России в Стамбуле ранее призвало россиян, находящихся в городе и его окрестностях, соблюдать правила безопасности во время землетрясений и сохранять спокойствие.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» описало хронологию землетрясения в Стамбуле. Отмечалось, что в городе с населением 15 млн человек происходили перебои со связью, а на улицах воцарилась паника.