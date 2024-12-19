Пострадавшие при столкновении поездов под Мурманском получат по полмиллиона рублей

Пассажиры состава, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, которые в минувшую среду, 18 декабря, пострадали в результате столкновения с грузовым составом, получат компенсацию от РЖД. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале компании.

Кроме того, перевозчик готов обеспечить пострадавшим любую медицинскую помощь и восстановление в своих медицинских учреждениях. Также они могут рассчитывать на определенные страховые выплаты.

«Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по миллиону рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тысяч рублей», — объявила пресс-служба.

Помимо этого, РЖД компенсирует стоимость билетов всем пассажирам поезда, дополнительно начисляя по 20 тысяч бонусных баллов от компании.

Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее сообщалось, что число обратившихся за помощью пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек.