Пострадавшие при столкновении поездов под Мурманском получат по полмиллиона рублей
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Пассажиры состава, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, которые в минувшую среду, 18 декабря, пострадали в результате столкновения с грузовым составом, получат компенсацию от РЖД. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале компании.
Кроме того, перевозчик готов обеспечить пострадавшим любую медицинскую помощь и восстановление в своих медицинских учреждениях. Также они могут рассчитывать на определенные страховые выплаты.
«Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по миллиону рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тысяч рублей», — объявила пресс-служба.
Помимо этого, РЖД компенсирует стоимость билетов всем пассажирам поезда, дополнительно начисляя по 20 тысяч бонусных баллов от компании.
Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.
Ранее сообщалось, что число обратившихся за помощью пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек.