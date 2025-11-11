Число пострадавших в результате обрушения балкона в чеченском селе увеличилось

Число жертв трагедии во время похорон в чеченском селе Ишхой-Юрт возросло в два раза. По последним данным, которые приводит издание «Сапа Кавказ» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Гудермесского района, в результате обрушения балкона пострадали 42 человека.

Инцидент произошел 11 ноября. Изначально сообщалось о примерно 20 пострадавших, однако к настоящему моменту их количество значительно увеличилось. Всех травмированных доставили в Гудермесскую районную больницу, информация об их состоянии пока не уточняется.

Как свидетельствует фото, опубликованное изданием, балкон был самодельной конструкцией, собранной из тонких досок. Вероятно, его соорудили специально для траурной церемонии, чтобы вместить больше людей, однако он не выдержал веса собравшихся.

Ранее сообщалось, что два туриста сорвались в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии и получили травмы.