Число трагедий с детьми в Подмосковье резко сократилось

В Подмосковье зафиксировали значительное снижение числа происшествий с детьми. По сравнению с прошлым годом травматизм уменьшился на 20%, а смертность — на 26%. Об это сообщает REGIONS.RU.

Подмосковье демонстрирует положительную динамику в сфере детской безопасности. За первое полугодие 2024 года количество происшествий с несовершеннолетними сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более значительным стало снижение числа погибших детей — на 26%.

Девять муниципалитетов и вовсе обошлись без серьезных инцидентов. Среди них — Дубна, Лобня, Лыткарино и несколько других небольших городов.

Статистика по основным рискам также улучшилась: на 29% реже дети выпадают из окон, на 30% сократилось число пожаров с их участием. На водоемах утонуло на 41% меньше несовершеннолетних, а случаи ДТП с детьми-пешеходами стали реже. Даже на железной дороге трагедий стало меньше на четверть. Однако, несмотря на прогресс, проблема остается значимой, и власти намерены продолжать работу в этом направлении.

Ранее сообщалось о том, что подростки устроили драку с пассажирами в уфимском автобусе.