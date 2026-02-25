Число жертв атаки на смоленский химзавод выросло до семи

Число погибших в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Смоленской области возросло до семи человек, сообщило РБК со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Ранее сообщалось о четырех жертвах. По последним данным, не менее десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Удар пришелся по заводу минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж», расположенному в Дорогобужском районе региона. В результате налета БПЛА повреждения получили не только производственные мощности, но и здание пожарной части, а также спецтранспорт. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, спасатели и следователи. Выясняются все обстоятельства трагедии, устанавливаются личности погибших и пострадавших.

Ранее очевидцы сравнили атаку дронов ВСУ на химзавод в Дорогобуже с землетрясением.