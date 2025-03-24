Число жертв ДТП на трассе Евпатория — Симферополь выросло до шести

По информации Министерства здравоохранения Крыма, число жертв аварии с участием автобуса в районе Симферополя увеличилось до шести, 18 человек получили травмы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших пассажирах с травмами различной степени тяжести.

Пресс-служба МВД Крыма сообщила, что водитель маршрутного автобуса, двигавшегося вблизи Симферополя, по невыясненным обстоятельствам врезался в припаркованное транспортное средство. В результате водитель автобуса остался жив.

Инцидент произошел примерно в 07:30 на трассе Евпатория — Симферополь, недалеко от села Укромное. Автобус ЛиАЗ, принадлежащий предприятию «Крымтроллейбус», под управлением водителя 1963 года рождения совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем КамАЗ, перевозившим зерно.

Оба водителя остались в живых. Согласно информации от МЧС, в автобусе находились 32 человека. Спасатели извлекли пострадавших и оказали им необходимую первую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и десять пострадали в массовом ДТП под Тулой.