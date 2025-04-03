Личность погибшего при землетрясении в Мьянме россиянина раскрыли

Погибшего в результате трагического землетрясения в Мьянме российского учителя математики зовут Михаил Казанцев, известный в стране как Майк, сообщил телеграм-канал SHOT.

Тело преподавателя обнаружили спасатели под обломками жилого здания в городе Мандалай. В этом доме, Mandalay Sky Villa, проживали и другие преподаватели-иностранцы

Казанцев работал в частной школе HCIS, обучая старшеклассников математике. Обрушившееся здание стало его последним пристанищем. Согласно информации, его комната находилась на девятом этаже, номер 908-D.

Вместе с ним числятся пропавшими без вести еще четверо иностранных коллег: трое из Южно-Африканской Республики и один филиппинец.

Школа HCIS активно привлекала к работе преподавателей из-за рубежа, предлагая им зарплату от полутора тысяч долларов в месяц.

По последним сведениям, число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 человек, а число раненых составило 4715. Спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что сбылось предсказание Ванги о землетрясениях в Мьянме и Таиланде.