В беседе с журналисткой Юлией Латыниной** на ее YouTube-канале он категорически отверг предположения о том, что на исход операции повлияла приостановка предоставления Киеву военной помощи и разведывательных данных со стороны США.

По мнению экс-советника, произошедшее представляет собой «чистое военное поражение украинской группировки» и никак не связано с попытками склонить Украину к переговорам. Арестович возложил ответственность за случившееся на высшее руководство Украины.

Главной причиной провала он назвал отсутствие своевременного приказа на отход войск от президента Зеленского, несмотря на очевидную военную необходимость такого решения. Бывший чиновник отметил, что подобный сценарий повторялся уже около 20 раз за время конфликта, когда политические соображения приводили к полной потере боеспособности воинских подразделений.

Арестович также подчеркнул, что попытки переложить ответственность за поражение на приостановку американской помощи несостоятельны, поскольку критические события произошли еще до этого. По его словам, решающим моментом стал перехват российскими войсками контроля над ключевой трассой снабжения, что привело к оперативно-тактическому провалу всей операции.

Ранее Арестович заявил о потере управления в подразделениях ВСУ в Курской области.

* — внесен в России в список террористов и экстремистов

** — признана в РФ иностранным агентом