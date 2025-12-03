Что известно о ЧП с самолетом в небе над Подмосковьем 3 декабря

Авиалайнер Boeing 777-200, вылетевший из московского Домодедово на Пхукет с опозданием, вскоре оказался в центре внимания экстренных служб. После сообщения экипажа о сигнале бедствия самолет начал выполнять полет по кругу на высоте в небе Подмосковья.

Причиной экстренной ситуации, согласно оперативным данным, стали технические неполадки с левым двигателем, на которые указала бортовая система. Экипаж, действуя по протоколу, принял решение о возврате и выполнил необходимую процедуру по сжиганию излишков авиатоплива для облегчения конструкции перед посадкой.

На борту воздушного судна в этот момент находились 425 человек (412 пассажиров и 13 членов экипажа). Все они были своевременно уведомлены о происшествии. Пока лайнер, под пристальным контролем диспетчеров, готовился к аварийному заходу, наземные службы оперативно подготовились к его приему: пожарные и медицинские машины заняли позиции на перроне, а воздушное пространство и одна из ключевых ВПП были освобождены.

Важным итогом стало то, что угроза была нейтрализована силами самого экипажа еще до посадки. Это позволило воздушному судну приземлиться в штатном, а не в аварийном режиме, сообщило ТАСС. Никто из людей не пострадал.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уже инициировало расследование, предварительно квалифицировав данный случай как авиационный инцидент. Работу по установлению всех причин произошедшего возьмет на себя комиссия Центрального межрегионального территориального управления Росавиации. Пассажиры задержанного рейса смогут продолжить путешествие на другом самолете.