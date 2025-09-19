Что сказал перед смертью россиянин, погибший на фестивале Burning Man в США

Отец россиянина Вадима Круглова, трагически погибшего на знаменитом фестивале Burning Man в Неваде, раскрыл последнюю зловещую фразу сына. Молодой человек заявил, что хочет «выжать из Америки все», что впоследствии приобрело трагический смысл. Об этом сообщает MK.RU.

Игорь Круглов поделился воспоминаниями о последнем разговоре с сыном. Вадим, проживавший в Детройте и успешно работавший специалистом по прокладке кабелей, отправился на фестиваль для отдыха и общения с творческими людьми. Именно тогда он и произнес странную, а теперь кажущуюся пророческой, фразу о желании выжать из американской жизни максимум.

Отец с горечью констатировал, что эти слова оказались роковыми. Обстоятельства гибели молодого человека на массовом мероприятии пока остаются невыясненными и являются предметом расследования местных правоохранительных органов. Фестиваль Burning Man ежегодно собирает десятки тысяч человек в пустыне Блэк-Рок, где участники создают временный город, отмечая искусство и самовыражение.

Ранее в Неваде нашли нож, связанный с делом об убийстве россиянина Круглова.