CTV: в Торонто пассажир открыл дверь самолета и выпал на ВПП

В аэропорту Пирсон (Торонто) пассажир открыл дверь самолета и выпал на взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщил в четверг, 11 января, телеканал CTV .

По информации источника, инцидент произошел 8 января. Мужчина открыл дверь аварийного выхода в кабину и получил при падении травмы. На место происшествия прибыли сотрудники медицинской помощи и полиция.

Как отмечает телеканал, мужчина поднялся на борт самолета авиакомпании Air Canada, но не сел на свое место. Из-за этого инцидента произошел сбой в расписании рейса (он был задержан на 6 часов), но самолет в итоге прибыл в Дубай.

Сообщается, что на борту самолета находилось 319 пассажиров.

Ранее мы сообщали, что самолет авиакомпании «Икар», выполнявший рейс из Тюмени в Сочи, не смог вылететь из тюменского аэропорта из-за технических неполадок. Полет пассажирского судна был задержан на 11 часов. Что именно стало причиной проблемы, не сообщалось.

Также мы сообщали, что в Норильске пассажирский Boeing 737-800 выкатился на ВПП после посадки. Самолет прибыл из Красноярска. Пострадавших в результате инцидента нет, но транспортная прокуратура начала проверку.