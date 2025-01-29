Дело экс-главы «Фонбета»: что известно о задержаниях и изъятых миллионах

Следственные органы задержали шестерых человек, включая высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры Москвы, по делу бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает Baza.

Среди фигурантов дела оказался заместитель начальника УВД Восточного административного округа Сергей Бивол и сотрудник прокуратуры Преображенского района. По данным источников, оперативники изъяли у участников дела около двух миллионов долларов во время обысков. Об этом пишет Mash. Предполагается, что задержанные причастны к получению взятки в размере 50 миллионов рублей. Речь идет о попытке смягчить меру пресечения инвестору футбольного клуба «Химки» Туфану Садыгову, который ранее находился под домашним арестом. По некоторым данным, Анохин якобы обсуждал с коллегами скорое освобождение бизнесмена.

На бывшего гендиректора «Фонбета», который покинул свой пост недавно, завели уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 3,5 миллиардов рублей. На данный момент следственные действия продолжаются, сам Анохин проходит допрос. Ранее Сергей Анохин занимал заметные позиции в футбольной сфере и возглавлял клуб «Химки». Теперь его имя связано с одним из самых громких коррупционных скандалов последнего времени.

Ранее стало известно о том, что дело бывшего замминистра обороны Иванова передали на рассмотрение в Мосгорсуд.