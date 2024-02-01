Дело о травмировании школьницы на картинге в Клину передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в развлекательном центре в Клину, где 12-летняя девочка получила тяжелые травмы после посещения картинга.

Фигурант дела — владелец развлекательного центра, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Мужчина оборудовал гоночную трассу и разместил машинки с электрооборудованием, при этом не утвердил правила техники безопасности. Инструктаж не проводился и с посетителями площадки.

В результате в ноябре прошлого года 12-летняя школьница, находясь на площадке для картинга, не справилась с управлением гоночной машины и наехала на мужчину, который от удара упал на несовершеннолетнюю. Девочка получила тяжелые травмы.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело будет рассмотрено Клинским городским судом.