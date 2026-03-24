Десять человек пострадали при взрыве в Севастополе, среди них — подросток
РИА Новости: при взрыве в многоэтажке в Севастополе пострадали десять человек
Появились новые данные о количестве пострадавших при мощном взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, число раненых выросло до десяти человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
По словам представителя Минздрава, среди госпитализированных — несовершеннолетний житель Севастополя. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Остальные раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее на месте происшествия были обнаружены два тела. Обстоятельства взрыва выясняются, следственные органы продолжают работу. Городские службы оказывают помощь пострадавшим и их семьям.
