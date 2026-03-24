Десять человек пострадали при взрыве в Севастополе, среди них — подросток

Появились новые данные о количестве пострадавших при мощном взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина в Севастополе. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, число раненых выросло до десяти человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.