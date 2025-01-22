Десятки уклонистов попались СБУ на побеге с Украины

Сотрудники спецслужбы задержали 56 человек, которые пытались покинуть Украину на микроавтобусах и одной машине. Среди них были 47 молодых людей и мужчин, уклоняющихся от военной службы.

Массовое задержание провели в Одесской области. Там силы СБУ предотвратили попытку побега уклонистов. Четыре микроавтобуса с военнообязанными и один легковой автомобиль, где находились организаторы поездки, задержали на границе. В ходе расследования было установлено, что жителей Украины мужского пола разных возрастов пытались вывезти в Приднестровье, лишь бы они не попали в ряды ВСУ.

Уточняется, что за последнее время сотрудники СБУ ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации. Их проворачивали не менее 19 человек, все они задержаны.

Не исключено, что случаи побега с Украины участились на фоне обсуждений мер по ужесточению мобилизации. На эту необходимость Владимиру Зеленскому указывал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его мнению, это бы помогло ВСУ нарастить численность военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники расстреляли мужчину, предложившего взятку за побег из страны.