Дети экс-солистки группы «Воровайки» разбились насмерть, катаясь на санках

В Оренбургской области расследуют гибель двоих детей бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. Трагедия произошла днем 22 февраля в селе Подгородняя Покровка, сообщает aif.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

22-летняя девушка и ее 10-летний брат отправились кататься на санках со склона оврага, который является частью памятника природы «Красное урочище». По предварительным данным, они сорвались с крутого спуска и получили травмы, несовместимые с жизнью. Тела погибших были обнаружены вечером того же дня недалеко от улицы Алмазной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Оренбургской области также проводит проверку, чтобы дать оценку причинам и условиям трагедии.

Местные жители отмечают, что склон у «Красного урочища» популярен для катания, однако он не предназначен для безопасных спусков и официально не оборудован. Глава Подгородне-Покровского сельсовета Максим Кабанов выразил соболезнования родным и подчеркнул, что подобные «дикие» горки представляют смертельную опасность.

Яна Павлова (девичья фамилия Лацвиева) — уроженка Оренбурга, получила известность в конце 1990-х как участница группы «Воровайки». Она покидала коллектив, возвращалась в 2007 году, а в 2021-м окончательно завершила карьеру в группе, занявшись сольными проектами. В 2003 году певица вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова, в этом браке родилась дочь. Сына артистка родила во втором браке в 2015 году. В селе организован сбор помощи для семьи погибших.

