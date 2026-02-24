Трагедия в РГГУ: студент-музыкант погиб от удара током от электрогитары на саундчеке

В Москве при подготовке к концерту в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) погиб студент. 23-летний бас-гитарист местного ансамбля получил смертельный удар током от электрогитары во время саундчека в актовом зале вуза.

По данным Telegram-канала Mash, трагедия произошла вечером 23 февраля. Денис, проживавший в Балашихе, пришел на настройку звука вместе с коллегами по музыкальному коллективу. Первоначально подключение инструмента прошло штатно. Однако когда группа начала выступление, молодой человек взял гитару в руки, после чего внезапно начал дергаться и потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего. Врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось — он умер в больнице, не приходя в сознание.

Предварительной причиной электротравмы называют возможное пересечение сигнального кабеля гитары с проводами питания усилителей или нарушение заземления. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и проверяют состояние электрооборудования в актовом зале. В университете и семье погибшего от комментариев пока воздерживаются.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни не стало заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук.