Детский лагерь в Ленобласти закрыли на карантин из-за инфекции среди работников

Детский лагерь «Военмех» в Ленинградской области срочно закрыли на карантин после выявления инфекционного заболевания у сотрудников. Всех детей эвакуировали в другие учреждения региона. Об этом сообщает ТАСС.

В Ленинградской области в экстренном порядке прекратил работу детский оздоровительный лагерь «Военмех». Причиной стало обнаружение инфекционного заболевания у членов персонала.

Сейчас в лагере проводят полную дезинфекцию, медики выявляют круг контактных лиц и организуют их обследование. Всех детей, отдыхавших в «Военмехе», перевезли в другие лагеря области. Власти заверяют, что для ребят обеспечат продолжение оздоровительного отдыха.

Лагерь, принадлежащий БГТУ «Военмех» имени Устинова, расположен в живописном поселке Рощино. Это не первый случай, когда детские учреждения региона закрывают из-за вспышек заболеваний.

Ранее стало известно, что в российских регионах активировалась опасная инфекция.