Девушку затолкали в машину у ТЦ в Москве

У торгового центра в Москве девушку силой затолкали в авто — прохожие приняли это за похищение, но все оказалось сложнее. Об этом сообщает SHOT.

У торгового центра «Автозаводский» в Москве прохожие стали свидетелями тревожной сцены: девушку насильно посадили в автомобиль Opel. Она звала на помощь, из-за чего очевидцы решили, что происходит похищение. Инцидент вызвал оперативную реакцию правоохранителей — всех участников доставили в отдел полиции.

Как позже выяснилось, конфликт возник из-за попытки вернуть девушку в частную наркологическую клинику. Она ранее проходила там курс реабилитации, и, по информации источников, мать девушки настояла на продолжении лечения. Женщина также находилась рядом с машиной во время инцидента.

Несмотря на то что все происходящее выглядело как насильственное удержание, в данный момент дело находится на стадии проверки. Правоохранители устанавливают, были ли действия родственников законными и не нарушались ли права самой девушки.

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