«Дежурил» у гипермаркета и заманивал детей: стали известны подробности схемы похищения ребенка в Петербурге

Следователи проверяют 38-летнего мужчину, задержанного по подозрению в похищении 9-летнего мальчика в Ленобласти, на причастность к другим случаям исчезновения детей; мужчина, по версии следствия, систематически предлагал несовершеннолетним платные поездки у гипермаркета. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Ленинградской области начато расследование, связанное с исчезновением 9-летнего Паши, который пропал 30 января. Главный подозреваемый — 38-летний уроженец ЛНР — уже находится в руках правоохранителей, однако судьба ребенка до сих пор остается неизвестной. Следствие полагает, что мужчина действовал по отработанной схеме: он «дежурил» на парковке у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и заманивал детей в свою белую Toyota, предлагая им деньги за совместные поездки.

Именно на эту уловку, вероятно, и попался пропавший мальчик. Последний раз его видели, когда он, заработав немного денег на автомойке, сел в машину к Жилкину. Сейчас силовики проверяют задержанного на причастность к другим похожим эпизодам исчезновения несовершеннолетних в регионе. В доме подозреваемого в деревне Яльгелево Ломоносовского района уже прошли обыски.

О самом Петре известно, что он приехал в Петербург на заработки из Ростовской области, работал строителем и ранее был судим за кражу автомобиля и техники. У него есть 10-летняя дочь от прошлого брака. Мать задержанного категорически не верит в виновность сына, утверждая в беседе с журналистами, что его «подставили», хотя последний раз общалась с ним буквально накануне задержания.