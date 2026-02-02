Задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего школьника, который пропал в Красносельском районе Петербурга четыре дня назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, что 30 января мальчик ушел на прогулку и бесследно исчез. На записях камер наружного видеонаблюдения отчетливо видно, как ребенок садится в белый внедорожник Toyota к незнакомцу. Позже пустую машину обнаружили во дворе одного из домов в деревне Яльгелево, однако водителя и след простыл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемого преступника была установлена. Им оказался 39-летний мужчина, приехавший в Северную столицу из ЛНР. По предварительной информации, во время похищения в автомобиле вместе с ним могла находиться женщина, чья роль в происшествии сейчас выясняется. Силовикам удалось выследить и задержать подозреваемого за пределами Ленинградской области.

Ребенка пока не нашли.