До 128 человек выросло число погибших после землетрясения в Японии

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 128 человек, сообщило агентство Kyodo . Ранее источник сообщал, что жертвами катастрофы стали 110 человек .

Разрушительное землетрясение произошло 1 января 2024 года в районе полуострова Ното в префектуре Исикава. На данный момент известно, что 560 человек получили ранения, а в отношении 222 человек местные власти не могут подтвердить их безопасность.

Землетрясение в разных районах Исикавы оценивалось магнитудой от 6 до 8. Толчки были серийными. Власти ввели предупреждение о цунами – в некоторых местах высота волн достигала 4,2 метра.

Самое сильное землетрясение в Японии было зафиксировано 11 марта 2011 года в регионе Тохоку. Его магнитуда составила 9. Тогда на дне океана произошел разлом, длина которого составила 1 километр. На северо-восточном побережье Японии в результате этого произошло цунами.

Ранее мы сообщали, что Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Очаг залегал на глубине 15 километров.