До четырех увеличилось число раненных в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших граждан увеличилось до четырех после обстрела села Почаево со стороны ВСУ. Об этом он написал в своих соцсетях во вторник, 27 февраля.

По его словам, еще одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Украинская армия атаковало село Почаево, расположенное в Грайворонском городском округе, беспилотником. ВСУ целились в частный автомобиль. Ранее Гладков сообщил о троих раненных. Еще три мирных жителя скончались.

Ранения средней тяжести получили еще трое граждан, двое из которых — дети.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. Под удар попадают Белгородская, Курская и Брянской области. В них, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом сбиты вражеские беспилотники.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее также рассказал, что ВС РФ уничтожили расчет БПЛА, с которого ВСУ запускали дроны по Белгородской области.