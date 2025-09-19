Мужчину в Липецке осудили на 23 года за совращение малолетних

Липецкий областной суд вынес приговор — 23 года колонии мужчине, который, уже отбывая наказание, организовал настоящую преступную сеть по развращению малолетних через интернет. Об этом сообщило РИА Новости.

Осужденный, находясь в исправительном учреждении, систематически выходил в Сеть через нелегальные каналы. Он вел переписку с несовершеннолетними в мессенджерах, где шантажом и угрозами принуждал их к действиям сексуального характера. Жертвам рассылались порнографические материалы, а их самих злоумышленник заставлял присылать интимные фотографии.

В общей сложности суд установил 35 эпизодов преступной деятельности против половой неприкосновенности детей и вынес приговор в 23 года лишения свободы. Это наказание учитывает все совершенные преступником деяния, включая насильственные действия сексуального характера, развратные действия, принуждение и незаконный оборот порнографии.

Ранее стало известно, что педофил-рецидивист сбросил электронный браслет и сбежал в Ульяновской области.